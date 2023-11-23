У Старому Салтові на Харківщині окупанти, відступаючи, знищили майже 60% будівель. Пошкодили водопровід та газогін - лагодять їх й досі. Зараз у селищі фактично з нуля зводять місцеву амбулаторію. Реконструюють 2- та 3-поверхівки, щоб люди швидше могли повернутися у свої домівки.

Як триває реконструкція в ці досить морозні дні на Харківщині? В сюжеті Світлани Шекери.

Жителі Старого Салтова, колись мальовничого селища на березі Печенізького водосховища, згадують, як вижили в окупації. А після звільнення - росіяни буквально стирали селище артилерією.

Ірина Глазова, жителька селища Старий Салтів:

Обстріли дійсно були страшні. Після визволення Старого Салтова більш північніше і на лівому березі ще залишалися російські війська. Тому Старий Салтів досить активно обстрілювали. І найбільші руйнування відбувалися в травні 2022 р.

У цьому 2-поверховому будинку живе лише 3 людини. Пані Алла каже: коли повернулися після деокупації, застали квартиру в жахливому стані.

Алла Кіперчук, жителька селища Старий Салтів:

Криші не було зовсім. Ми приїхали, її самі відновлювали. Побиті шафи, холодильники. Ремонти почались, молодці, холодно, а хлопці працюють. Головне, що тепло є, і вчора дали воду.

З водою у селищі - досі великі проблеми.

Антон Палєй, голова Старосалтівської військової адміністрації:

Тут був дуже старий водогін, який рік простояв сухим, бо в момент окупації нічого тут не працювало зовсім, і 50 км труб в дуже в пошкодженому стані. Цілодобово ми аварійні проводимо роботи.

Пані Галина не виїздить зі своєї квартири, хоч будинок саме зараз ремонтують.

Галина, жителька селища Старий Салтів:

Світло у нас є, водичку подають, підвозять. Дров обіщали мені дати, але ще не привезли. Буржуйки нам подавали, щоб ми топили. - Тобто газу у вас нема? - Немає. - А як ви зараз обігріваєтесь? - Буржуйкою топила. - На 2-му поверсі буржуйка? - Так.

Усього в Старому Салтові відновлюють 17 житлових будинків, а також амбулаторію, ЦНАП і школу. Працює декілька підрядних організацій. Компанія пана Руслана останні 2 місяці відбудовує пошкоджену 2-поверхівку.

Руслан Козловський, начальник дільниці фірми-підрядника:

Дуже багато було наслідків від прильоту артилерії, тобто розвалені дахи, вікна, двері, є побиті димарі, частково стіни. Всі балкони по-новому зроблені, вікна всі замінені, великий обсяг роботи виконали. На цей момент закінчені роботи на 7 млн грн.

Загалом цього року заплановано робіт на 570 млн грн. Всі кошти - з державного фонду відновлення. 320 мільйонів - уже прийшли. Решту область отримає наступного року. Ціна відновлення деяких об'єктів - під час робіт зростає.

Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації:

Зі складнощів - абсолютно різні проєкти, наприклад, один будинок в ході його реалізації, тобто проєкту відновлення здорожчав десь приблизно на 70%, чому, тому що він був досить, скажемо так, важко зруйнований, далі після того, як будівельники почали відновлення, розбирання і все інше, виявилося ще там відповідні конструктивні порушення, які мали там усуватися. Там довелося переливати повністю укриття, дах і все інше.

До підрядників, каже очільник військової адміністрації, є нарікання. Коли будинки відновлюють аж надто повільно, компанії будуть міняти. В планах на наступний рік - продовжувати відновлення, а це десятки житлових будинків, заклади освіти й медицини. Щоб у селище поверталися люди.