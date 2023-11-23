Маріупольські спортсмени й науковці винайшли прототип чайки та мобільний застосунок [ Редагувати ]
Прототип козацької чайки та мобільний застосунок, який за допомогою вбудованого чипа у весло може вирахувати, на скільки викладається спортсмен під час тренування - це винаходи маріупольських спортсменів та науковці.
Через війну вони були вимушені евакуюватися до Дніпра. Але своєї справи не покинули й продовжують популяризацію національного виду спорту - веслування. А вже на початку наступного року поїдуть до Європи.
Дмитро з командою спортсмені виходить на воду на ялі власного виробництва. Це унікальний шестимісний спортивний човен - такий собі сучасний прототип козацької Чайки.
На такому хлопці спортсмени тренувалися і виходили в море в рідному Маріуполі. Один із човнів Дмитрові вдалося вивезти до Дніпра. Тут вже налагодили ціле виробництво.
Дмитро Степнов - президент Федерації морського веслування України:
Ми взяли від олімпійської програми академічного веслування саму ергономіку, трошечки переробили, тут використовуються м'язи ніг, спини, пресу, руки.
Вже тут у Дніпрі Дмитро задумав створити й ще один унікальний продукт - спеціальний мобільний додаток. Який би міг вираховувати показники спортсмена, як це роблять представники олімпійських ігор.
Дмитро Степнов - президент Федерації морського веслування України:
Це коштувало, якщо я не помиляюсь, десь 3 тисячі доларів за те, щоб одне тренування провести з такими датчиками. У кожного є у веслі датчики, і це як опція, яка додається до нашого яла, до нашого веслування.
До розробки залучив фахівців з рідного маріупольського вишу, який від початку війни евакуювався теж до Дніпра. Студент Руслан - розробник.
Датчики знаходяться у цій частині весла. Все інше - це просто корпус, весло поєднується з телефоном за допомогою блютузу. Ви зараз бачите тут зусилля, які прикладає Діма. Тут ви бачите відсоток занесення, тобто відсоток часу, яке весло проводить у русі зверху, а не у воді. Далі це темп гребків. Зараз - 19 гребків у хвилину.
А ще у додатку є мапа, на ній показана швидкість, дистанція та траєкторія руху човна.
У нас є функція розумного старту тренувань. Якщо ви підключаєтесь до весла, ви робите 2 гребки, і система сама розуміє, що ви сидите поруч із цим веслом, і вона сама починає тренування, тобто ви з'єднуєтесь усі в одному човні, і тренуєтесь.
Переваг у застосунку насправді декілька, говорить розробник - це перший такий у світі, і коштує у рази менше, аніж разова послуга олімпійської команди.
Руслан - автор мобільного додатку:
Сам застосунок є безкоштовним. Що стосується техніки, яка використовується у веслі, вона вартує значно менше. А в нас це все вже вбудовано у весло, і воно там є постійно, і це девайс публічного використання.
Винаходи маріупольських спортсменів та науковців вже у січні покажуть в Європі. Дмитро планує презентувати ял та мобільний застосунок в Дюссельдорфі на виставці.
Дмитро Степнов - президент Федерації морського веслування України:
Мета - розповсюдження нашого виду спорту, нашого веслування. Це наш національний вид спорту, і кожна країна, яка має водойми, то в них є вид такого народного веслування. Це наш вид.
Олена Балалаєва - декан факультету інформаційних технологій Приазовського державного технічного університету:
Університету це дасть можливість показати, що наука ніяк не відірвана від іншого світу, можна проводити й дослідження програмного забезпечення, і далі більш інтенсивно, більш вірно проводити ті ж тренування. Вже удосконалювати технологію.
А ще Дмитро активно займається популяризацією морського веслування в Україні. Цей спортивний рух налічував у Маріуполі понад 1000 учасників. Нині ж їх лише десятки. Але навіть такою маленькою командою за рік змогли створити два клуби у Дніпрі та Києві.
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