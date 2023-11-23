У Києві журналісти провели благодійний концерт на підтримку ЗСУ [ Редагувати ]
Після чотирирічної перерви у Києві провели журналістський благодійний концерт. Це вже п'ятий подібний захід. Попередні рази мої колеги з різних телеканалів збирали гроші на обладнання для дитячих лікарень.
Що змінилося цього року? І на що збирали медіа? Бачив Юрій Куций.
В червоному корпусі Київського національного університету імені Тараса Шевченка п'ятий журналістський благодійний концерт під назвою "Кохаю...". Редактори, кореспонденти, ведучі - в мить стали співаками. В репертуарі - нетлінна класика.
Марина Кінах, заслужена журналістка України:
Я також буду сьогодні співати Володимира Івасюка "Я піду в далекі гори". Цій пісні в цьому році виповнилося 55 років.
У інших - пісні власного авторства.
Владислав Круглов, журналіст телеканалу ICTV:
Виконувати буду свою авторську пісню. Називається "По одному". Вона буде в самому кінці концерту, дуже чекаю можливості виступити перед людьми.
Разом з журналістами, які відкрили в собі талант співати, виступили й справжні зірки українського шоубізнесу.
Антоніна Матвієнко заповнила зал душевністю, а от Народний артист України Павло Зібров своєю енергетикою просто всіх розірвав.
Павло Зібров, Народний артист України:
Я хочу вам сказати, що журналісти - це така конкуренція страшенна. Вони співають душею.
Щоб потрапити на концерт - потрібно було задонатити від двохсот п'ятдесяти гривень. Виручені кошти спрямують на потреби військових медиків. Отримали організатори й неочікуваний подарунок.
Світлана Леонтьєва, журналістка, телеведуча:
У нас 4 років цих концертів не було. Спочатку пандемія, потім страшна війна, але цього року ми вирішили все ж таки зібратися, бо треба. Вже зараз можу сказати, що у нас є як мінімум одна "пташка", яку вже подарували глядачі та спонсори нашого концерту. Ми цю "пташку", ви знаєте, що таке "пташка", вона вже полетить на фронт буквально наступного тижня.
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