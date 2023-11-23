Щоб потрапити на концерт - потрібно було задонатити від двохсот п'ятдесяти гривень.

Після чотирирічної перерви у Києві провели журналістський благодійний концерт. Це вже п'ятий подібний захід. Попередні рази мої колеги з різних телеканалів збирали гроші на обладнання для дитячих лікарень.

Що змінилося цього року? І на що збирали медіа? Бачив Юрій Куций.

В червоному корпусі Київського національного університету імені Тараса Шевченка п'ятий журналістський благодійний концерт під назвою "Кохаю...". Редактори, кореспонденти, ведучі - в мить стали співаками. В репертуарі - нетлінна класика.

Марина Кінах, заслужена журналістка України:

Я також буду сьогодні співати Володимира Івасюка "Я піду в далекі гори". Цій пісні в цьому році виповнилося 55 років.

У інших - пісні власного авторства.

Владислав Круглов, журналіст телеканалу ICTV:

Виконувати буду свою авторську пісню. Називається "По одному". Вона буде в самому кінці концерту, дуже чекаю можливості виступити перед людьми.

Разом з журналістами, які відкрили в собі талант співати, виступили й справжні зірки українського шоубізнесу.

Антоніна Матвієнко заповнила зал душевністю, а от Народний артист України Павло Зібров своєю енергетикою просто всіх розірвав.

Павло Зібров, Народний артист України:

Я хочу вам сказати, що журналісти - це така конкуренція страшенна. Вони співають душею.

Щоб потрапити на концерт - потрібно було задонатити від двохсот п'ятдесяти гривень. Виручені кошти спрямують на потреби військових медиків. Отримали організатори й неочікуваний подарунок.

Світлана Леонтьєва, журналістка, телеведуча: