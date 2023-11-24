На Закарпатті пенсіонери плетуть маскувальні сітки для армії [ Редагувати ]
Через різні життєві ситуації вони опинилися у соціальному центрі міста Хуст, що на Закарпатті. Майже всім за 70, і в кожного перелік хвороб. Але навіть це не заважає пенсіонерам допомагати армії. Вони плетуть маскувальні сітки.
З самого ранку у будинку літніх людей в Хусті кипить робота. Його мешканці мають важливе завдання - плести маскувальні сітки для військових. Одні нарізали тканину, інші вплітають її. Нині у роботі 5-метрова біла сітка.
Юрій Кадр - пенсіонер:
Чесно кажучи, я ніколи не рахував, я знаю, що в мене у сутки вискакує. Літом зелену плели, там у нас є, ще одна зелена осталася, ще не забрали, тай пару кусків білої.
Пан Юрій незважаючи на серйозну травму ноги, натхненно працює тут щодня. Чоловік - колишній військовий. Добре знає, для чого ці сітки потрібні на фронті.
Юрій Кадр - пенсіонер:
Хоча б трохи прикрити нашу техніку, наших людей. Я як колишній воєнний знаю, що воно виручає, що воно допомагає.
Маскувальні сітки на фронт плетуть тут вже майже рік. З ліку збилися, скільки вже вдалося відправити такого добра у гарячі точки. Навчили пенсіонерів маскувального мистецтва волонтери. Вони ж і приносять їм всі необхідні для роботи матеріали.
Валентин Босий-Мірявець - директор Центру надання соціальних послуг Хустської міської ради:
Воно вийшло так природньо, ми говоримо про себе, залучаємося, співпрацюємо з різними ГО. Сітки відправляються на фронт, де допомагають захистити життя нашим захисникам. Це вже формують волонтери ці локації, куди вони відправляють.
Керівник соццентру каже: мешканцям такий вид зайнятості до вподоби. Відчувають себе потрібними. Попри поважний вік, працюють не покладаючи рук. Плете, вірить у перемогу України, і мріє повернутися у рідне село на Луганщині й пані Валентина.
Валентина Даниленко - переселенка з Луганської обл.:
Я найбільше зацікавлена в тому, щоб як найшвидше прийшла перемога. А перемога прийде тоді, коли ми всі разом будемо на неї працювати. Хто що вміє буде робити.
І з кожним стібком - впевнені мешканці соціального центру, вони роблять свій вклад у нашу спільну перемогу.
по темі
Роботи виставляє в Європі, продає на аукціонах й на зібрані кошти закуповує гуманітарну допомогу для українських військових. Унікальні ікони Хуберта Кампа - волонтера із Польщі - бачив Євген Соломін.
Квіти як донати. Під Кропивницьким ветеран АТО разом з дружиною вирощує хризантеми, а кошти від продажу віддає українським захисникам. У квітнику - побували наші кореспонденти.
У прифронтовому Торецьку на Донеччині залишаються ще доволі багато людей. Чому не полишають зруйноване місто і ладні виживати під постійними бомбардуваннями?
Він боронив Маріуполь і ще навесні потрапив у полон. Вдома на нього чекають дві донечки та дружина. З родиною захисника поспілкувалася Наталя Сінченко.
Під Бахмутом від прямого влучання російської міни він отримав важке поранення - втратив обидві ноги. Але після чисельних операцій, реабілітації та протезування герой планує повернутися у військо. Його історія у сюжеті нашого воєнкора Станіслава Кухарчука.