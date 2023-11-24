Маскувальні сітки на фронт плетуть тут вже майже рік.

Через різні життєві ситуації вони опинилися у соціальному центрі міста Хуст, що на Закарпатті. Майже всім за 70, і в кожного перелік хвороб. Але навіть це не заважає пенсіонерам допомагати армії. Вони плетуть маскувальні сітки.

З самого ранку у будинку літніх людей в Хусті кипить робота. Його мешканці мають важливе завдання - плести маскувальні сітки для військових. Одні нарізали тканину, інші вплітають її. Нині у роботі 5-метрова біла сітка.

Юрій Кадр - пенсіонер:

Чесно кажучи, я ніколи не рахував, я знаю, що в мене у сутки вискакує. Літом зелену плели, там у нас є, ще одна зелена осталася, ще не забрали, тай пару кусків білої.

Пан Юрій незважаючи на серйозну травму ноги, натхненно працює тут щодня. Чоловік - колишній військовий. Добре знає, для чого ці сітки потрібні на фронті.

Юрій Кадр - пенсіонер:

Хоча б трохи прикрити нашу техніку, наших людей. Я як колишній воєнний знаю, що воно виручає, що воно допомагає.

Маскувальні сітки на фронт плетуть тут вже майже рік. З ліку збилися, скільки вже вдалося відправити такого добра у гарячі точки. Навчили пенсіонерів маскувального мистецтва волонтери. Вони ж і приносять їм всі необхідні для роботи матеріали.

Валентин Босий-Мірявець - директор Центру надання соціальних послуг Хустської міської ради:

Воно вийшло так природньо, ми говоримо про себе, залучаємося, співпрацюємо з різними ГО. Сітки відправляються на фронт, де допомагають захистити життя нашим захисникам. Це вже формують волонтери ці локації, куди вони відправляють.

Керівник соццентру каже: мешканцям такий вид зайнятості до вподоби. Відчувають себе потрібними. Попри поважний вік, працюють не покладаючи рук. Плете, вірить у перемогу України, і мріє повернутися у рідне село на Луганщині й пані Валентина.

Валентина Даниленко - переселенка з Луганської обл.:

Я найбільше зацікавлена в тому, щоб як найшвидше прийшла перемога. А перемога прийде тоді, коли ми всі разом будемо на неї працювати. Хто що вміє буде робити.

І з кожним стібком - впевнені мешканці соціального центру, вони роблять свій вклад у нашу спільну перемогу.