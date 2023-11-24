У Києві медики відпрацювали дії після хімічної атаки та обстрілів [ Редагувати ]
Відпрацювали дії після хімічної атаки та обстрілів. В умовах, наближених до реальних. У Києві відбувся тренінг для лікарів. Участь взяли фахівці з півсотні лікарень. Наблизити події до реальних - організаторам допомогли фахівці ДСНС та навіть театральні актори. Як усе відбувалося? - далі.
До лікарні поступово надходять постраждалі. Медики оглядають пацієнтів у спеціальних захисних костюмах, за легендою навчань, ворог щойно здійснив хімічну атаку та масований обстріл.
Постраждалі з відкритими переламами, осколковими пораненнями та хімічними опіками. Кожен спочатку проходить спеціальну обробку, лише потім до лікаря.
В ролі пацієнтів - театральні актори! Вони загримовані, якщо в людини, за легендою, хімічні опіки, то ураженні частини тіла - в пухирцях. Усе, аби наблизити події до реальних умов.
За перебігом подій стежать рятувальники - радять, як проходити знезараження. Розповідають, як одягати та знімати захисний костюм.
На тренінг організатори запросили фахівців із понад півсотні лікарень із прифронтових територій.
Вадим Арістов, керівник проєкту "Медичний тил України":
Наша мета - підвищити готовність прифронтових лікарень до масових поступлень. Це тоді, коли одномоментно може з'явитися в лікарні 100-200 пацієнтів, і лікарні потрібно повністю перебудувати підходи до роботи.
Це вже не перший тренінг для лікарів у рамках проєкту "Медичний тил України". Поступово досвід кожної зустрічі медики застосовують на практиці.
Євгенія - лікарка:
Після попередньої нашої зустрічі ми вже закупили жилети. Також зробили написи для зеленої зони на одноразовому халаті. Подали заявки на закупівлю рацій, якщо не буде світла або чогось іншого, і чекаємо, щоб вже відзняти точку С.
А організатори обіцяють проводити тренінги й надалі. Адже будь-які навички, які отримують лікарі з прифронтових територій, дозволять їм упевненіше працювати в реальних умовах, а відтак урятувати більше життів після реальних ворожих атак.
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