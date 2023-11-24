Україна змогла власними силами забезпечити відновлення "зернового коридору" через Чорне море.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Ви, певно, знаєте, що Україна забезпечила зерновий коридор в Чорному морі власними силами, а не завдяки угоді між Туреччиною, ООН та Росією. Так от, ми самі забезпечили "зерновий коридор", і зернові судна зараз звільнено", - зазначила Стефанішина.

Вона додала, що Велика Британія організувала фонд, який займається забезпеченням функціонування "зернового коридору".

"Отже, це зроблено. Ми захистили Чорне море. І ми просуваємося вперед. Це буде поступовий процес. Але я думаю, що іншого шляху для просування вперед немає", - заявила віцепрем’єрка.