Понад тисяча окупантів та 30 танків. Генштаб оновив втрати рф в Україні [ Редагувати ]
Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 24 листопада, становлять 1100 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 322 900 військових. Крім того, ЗСУ знищили 30 танків, 32 ББМ та 31 артсистему.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 23.11.23 орієнтовно склали:
особового складу - близько 322 900 (+1100) осіб ліквідовано;
танків - 5496 (+30) од.;
бойових броньованих машин - 10256 (+32) од.;
артилерійських систем - 7833 (+31) од.;
РСЗВ - 904 (+2) од.;
засоби ППО - 595 (+4) од.;
літаків - 323 од.;
гелікоптерів - 324 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5800 (+1) од.;
крилаті ракети - 1564 од.;
кораблі/катери - 22 од.;
підводні човни - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 10230 (+32) од.;
спеціальна техніка - 1108 (+1) од.
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