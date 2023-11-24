Між Ізраїлем та ХАМАС розпочалось чотириденне перемир'я [ Редагувати ]
Сьогодні, 24 листопада, о 7 ранку між Ізраїлем та терористичним угрупуванням ХАМАС розпочалося чотириденне перемир'я, укладене за посередництва Катару.
У повідомленні зазначається, що за кілька годин до тимчасового припинення вогню в ізраїльських містах, які межують із Газою, залунали сирени.
Крім того, повідомлялося про інтенсивний обстріл Сектора Гази. Армія Ізраїлю намагалася продовжити свою місію проти ХАМАС настільки, наскільки це було можливо в останні години перед паузою.
Як стверджують катарські посередники, о 16:00 буде звільнено 13 заручників, утримуваних в Газі, а потім невизначена кількість палестинських ув'язнених з ізраїльських в'язниць.
Протягом наступних чотирьох днів планується звільнити щонайменше 50 жінок та дітей, водночас 190 осіб залишаться в полоні палестинських бойовиків.
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Самі ж ХАМАСівці, якщо вірити катарським посередникам, готові відпустити частину заручників, за умови, що Ізраїль припинить будь-які атаки на три доби.
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