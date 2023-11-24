Фото: почалось чотириденне перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС

Сьогодні, 24 листопада, о 7 ранку між Ізраїлем та терористичним угрупуванням ХАМАС розпочалося чотириденне перемир'я, укладене за посередництва Катару.

У повідомленні зазначається, що за кілька годин до тимчасового припинення вогню в ізраїльських містах, які межують із Газою, залунали сирени.

Крім того, повідомлялося про інтенсивний обстріл Сектора Гази. Армія Ізраїлю намагалася продовжити свою місію проти ХАМАС настільки, наскільки це було можливо в останні години перед паузою.

Як стверджують катарські посередники, о 16:00 буде звільнено 13 заручників, утримуваних в Газі, а потім невизначена кількість палестинських ув'язнених з ізраїльських в'язниць.

Протягом наступних чотирьох днів планується звільнити щонайменше 50 жінок та дітей, водночас 190 осіб залишаться в полоні палестинських бойовиків.