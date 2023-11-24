У Миколаєві сьогодні, 24 пролунали вибухи. В місті та області оголошена повітряна тривога.

За інформацією місцевих пабліків та видань, в Миколаєві чули спочатку один вибух, потім були й повторні.

Станом на 10:41 мапа повітряних тривог виглядає так:

Втім, один із місцевих Telegram-каналів пише, що вибухи лунали не в самому Миколаєві, а за містом.

"Все гаразд у Миколаєві", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що офіційної інформації щодо причини вибухів не було.