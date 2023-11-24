У Миколаєві лунають вибухи [ Редагувати ]
У Миколаєві сьогодні, 24 пролунали вибухи. В місті та області оголошена повітряна тривога.
За інформацією місцевих пабліків та видань, в Миколаєві чули спочатку один вибух, потім були й повторні.
Станом на 10:41 мапа повітряних тривог виглядає так:
Втім, один із місцевих Telegram-каналів пише, що вибухи лунали не в самому Миколаєві, а за містом.
"Все гаразд у Миколаєві", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що офіційної інформації щодо причини вибухів не було.
по темі
Цьогорічна зима в Україні повинна бути легшою, ніж тогорічна. Україна підготувалася до неї, а ворог не має такої кількості ресурсів, як на початку повномасштабного вторгнення
Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 24 листопада, становлять 1100 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 322 900 військових. Крім того, ЗСУ знищили 30 танків, 32 ББМ та 31 артсистему
Українські пілоти, які навчаються на винищувачах F-16, підіймаються у небо з інструкторами. Льотчики чекають на самостійні вильоти
Українські бійці на Таврійському напрямку продовжують завдавати втрат російським загарбникам. Так, за минулу добу ЗСУ знищили понад 700 окупантів та 51 одиницю військової техніки ворога
Російські терористи в ніч на 23 листопада атакували Дніпропетровську область. Одну з ракет спрямували на об'єкт інфраструктури у Криворізькому районі
Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 23 листопада, становили 1130 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 321 800 військових. Крім того, ЗСУ знищили 20 танків, 36 ББМ та 33 артсистеми