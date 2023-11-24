Народному артисту Остапу Ступці суд призначив покарання у вигляді обмеження волі строком на 3 роки та позбавив права керування авто на 8 років. Також він має заплатити близько 10 тис. грн, які пішли на експертизи.

Обмеження волі не означає позбавлення волі та увʼязнення. Упродовж трьох років актор зобов'язаний з'являтися у спеціальні установи для виконання суспільно-корисних робіт.

"Я погоджусь зі своїм захисником, що це досить несправедливе рішення. Є багато пом'якшувальних обставин. Ми могли вийти на штраф, що було би доречніше та справедливіше для держави, бо сума немаленька. Мінімально — це 170 тис. грн. Також не вирішена доля арештованого майна", — сказав Ступка.

Зазначається, що захист планує подавати апеляцію.

Впродовж місяця, поки вирок не набуде сили, в Ступки буде діяти міра запобіжного заходу: нічний домашній арешт з 00:00 до 05:00 ранку.