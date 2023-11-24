Евакуація українських водіїв із заблокованих пунктів пропуску на польському кордоні ініціюється Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури.

Заступник очільника відомства Сергій Деркач повідомив у соціальній мережі Facebook, що процес збору даних для евакуації водіїв вже розпочато, оскільки вичерпано час для досягнення компромісів.

"Зараз наші водії при мінусовій температурі потерпають від дій кількох людей, що заблокували кордон за згоди місцевої влади. Ми кілька разів порушували питання на робочому та офіційних рівнях щодо харчування, чергування швидких, пожежних машин, належних санітарних умов – цього всього немає.

Натомість і надалі бачимо повідомлення про погодження продовження протесту з боку місцевої влади. Тому будемо вивозити всіх, хто висловить таке бажання", - сказав Деркач.

Він відзначив, що протягом останніх трьох тижнів питання блокади стали предметом розгляду на всіх можливих рівнях, було вислано десятки листів і проведено численні зустрічі.

"Ми запропонували низку компромісів, польський уряд та Єврокомісія їх знають. Але домовитись про щось можливо лише тоді, коли є бажання домовлятись, а не лише бажання блокувати кордон", - констатував заступник міністра.

Також було уточнено, що уряд України взяв на себе ініціативу щодо створення моніторингової групи Європейського Союзу на кордоні.

"Пропонуємо європейським колегам фіксувати офіційно ту ситуацію, яка відбувається перед пунктами пропуску. Чи пропускаються небезпечні вантажі, яким чином перетинає кордон гуманітарна допомога, а головне - в яких умовах вже більше двох тижнів перебувають наші водії. Офіційний лист з такою пропозицією направили. Очікуємо відповідь", - додав Деркач.

Нагадаємо, 23 листопада посол України в Польщі Василь Зварич оприлюднив офіційну ноту, адресовану польському МЗС, у зв'язку із смертю другого українського водія на кордоні через страйк перевізників у Польщі.