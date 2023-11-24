ХАМАС порушив перемир'я з Ізраїлем вже через 15 хвилин після його початку [ Редагувати ]
24 листопада, в п'ятницю, розпочалося тимчасове перемир'я між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС.
Про це повідомляє The Times of Israel.
Згідно з інформацією видання, сьогодні планується звільнення 13 заручників, які утримувалися в Газі, а також невизначена кількість палестинських ув'язнених із в'язниць Ізраїлю.
Припинення вогню між Ізраїлем і радикальним палестинським угрупуванням ХАМАС було домовлене завдяки посередництву Катару. Тим не менше, всього кілька годин до цього тимчасового припинення було чутно сирени та активний обстріл сектора Газа з боку ізраїльських міст при його межах.
В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомили, що невідомі палестинські бойовики в секторі Газа порушили припинення вогню вже через 15 хвилин після його початку. Зокрема, ЦАХАЛ перехопив ракету, випущену в бік південного Ізраїлю.
Поки що неясно, яка група стоїть за цим нападом, хоча раніше ЦАХАЛ заявляв, що ХАМАС несе відповідальність за будь-які атаки з Гази на південь Ізраїлю, оскільки він має контроль над іншими місцевими бойовиками.
Нагадаємо, Президент США Джо Байден заявив, що після завершення військової операції Ізраїлю в секторі Гази, Палестина повинна отримати повну незалежність з метою встановлення миру на Близькому Сході.
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Самі ж ХАМАСівці, якщо вірити катарським посередникам, готові відпустити частину заручників, за умови, що Ізраїль припинить будь-які атаки на три доби.
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