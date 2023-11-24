24 листопада, в п'ятницю, розпочалося тимчасове перемир'я між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Згідно з інформацією видання, сьогодні планується звільнення 13 заручників, які утримувалися в Газі, а також невизначена кількість палестинських ув'язнених із в'язниць Ізраїлю.

Припинення вогню між Ізраїлем і радикальним палестинським угрупуванням ХАМАС було домовлене завдяки посередництву Катару. Тим не менше, всього кілька годин до цього тимчасового припинення було чутно сирени та активний обстріл сектора Газа з боку ізраїльських міст при його межах.

В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомили, що невідомі палестинські бойовики в секторі Газа порушили припинення вогню вже через 15 хвилин після його початку. Зокрема, ЦАХАЛ перехопив ракету, випущену в бік південного Ізраїлю.

Поки що неясно, яка група стоїть за цим нападом, хоча раніше ЦАХАЛ заявляв, що ХАМАС несе відповідальність за будь-які атаки з Гази на південь Ізраїлю, оскільки він має контроль над іншими місцевими бойовиками.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден заявив, що після завершення військової операції Ізраїлю в секторі Гази, Палестина повинна отримати повну незалежність з метою встановлення миру на Близькому Сході.