Колишній претендент на чемпіонський пояс у важкій вазі Дерек Чісора визначив фаворита очікуваного протистояння між українцем Олександром Усиком та британським боксером Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

Про це повідомляє BoxingScene. Бій Усик - Ф'юрі запланований на 17 лютого в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді, в Kingdom Arena.

Обидва спортсмени володіють усіма важливими поясами - WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Я поставив би на Ф'юрі, що він переможе Усика. Але якщо це то самий Ф'юрі, який боксував із Френсісом Нганну, то я не думаю, що йому це вдасться. Коли ви б'єтеся в Саудівській Аравії, то повинні бути на всіх заходах - вечерях, зустрічах, прес-конференціях - безліччю факторів, що відволікають, - розповів Чісора.

За його словами, це практично вперше, коли боксер опиняється на самоті з собою у момент виходу на ринг. Спроби раніше ізолюватися для самостійної роботи на Близькому Сході розцінюються як вияв неповаги до місцевої культури. Тим часом, британський боксер, відомий під прізвищем "Війна", викрив дієву тактику у протистоянні з Усиком.

Коли б'єшся з Усиком у ринзі, а він починає працювати руками вгору та вниз, і ти починаєш повторювати за ним, то маєш проблеми. Що треба зробити – просто вдарити його, коли він смикає руками. Він дуже хороший, приголомшливий боєць. І він здолає тебе, якщо ти надаш можливість бути цим неймовірним бійцем, - резюмував Чісора.

Нагадаємо, Олександр Усик і Тайсон ледь не влаштували бійку після оголошення дати бою. "Циганський король" спробував спровокувати українця лайкою.