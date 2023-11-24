Китайський виробник Lenovo звернувся до суду з позовом проти конкурента Asus, звинувачуючи його у порушенні чотирьох ключових патентів, пов'язаних із програмним та апаратним забезпеченням ноутбуків і технологіями зв'язку.

За інформацією видання Ars Technica, ці патенти охоплюють шарнір екрана, систему керування живленням, технологію мінімізації затримки при бездротовій передачі даних і оригінальний метод використання тачпада.

Lenovo, яка налічує понад 28 000 патентів, вимагає, щоб Asus припинив рекламу та продаж ноутбуків, які використовують технології, описані у зазначених патентах. У позові наводяться моделі Zenbook Pro 14 OLED і Zenbook Flip 14 UX461 як приклади порушення патентів.

Lenovo стверджує, що порушення зачіпає різноманітні продукти, такі як ноутбуки, планшети 2-в-1, настільні ПК, робочі станції, роутери та відповідні компоненти.

У позові Lenovo також зазначає, що попередні спроби вирішення конфлікту позасудовим шляхом були невдалими, і цей судовий позов є останнім засобом переконати Asus зупинити порушення. Зараз частка Lenovo на світовому ринку комп'ютерів складає 23,5%, в той час як Asus має 7,1%.

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