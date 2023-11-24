Lenovo вимагає заборонити продаж ноутбуків Asus [ Редагувати ]
Китайський виробник Lenovo звернувся до суду з позовом проти конкурента Asus, звинувачуючи його у порушенні чотирьох ключових патентів, пов'язаних із програмним та апаратним забезпеченням ноутбуків і технологіями зв'язку.
За інформацією видання Ars Technica, ці патенти охоплюють шарнір екрана, систему керування живленням, технологію мінімізації затримки при бездротовій передачі даних і оригінальний метод використання тачпада.
Lenovo, яка налічує понад 28 000 патентів, вимагає, щоб Asus припинив рекламу та продаж ноутбуків, які використовують технології, описані у зазначених патентах. У позові наводяться моделі Zenbook Pro 14 OLED і Zenbook Flip 14 UX461 як приклади порушення патентів.
Lenovo стверджує, що порушення зачіпає різноманітні продукти, такі як ноутбуки, планшети 2-в-1, настільні ПК, робочі станції, роутери та відповідні компоненти.
У позові Lenovo також зазначає, що попередні спроби вирішення конфлікту позасудовим шляхом були невдалими, і цей судовий позов є останнім засобом переконати Asus зупинити порушення. Зараз частка Lenovo на світовому ринку комп'ютерів складає 23,5%, в той час як Asus має 7,1%.
Нагадаємо, українські інтернет-провайдери продовжують переходити на енергоощадні мережі та готуватися до можливих відключень. До мережі за технологією xPON, яка забезпечує інтернет без світла до 72 годин, уже підʼєдналися 158 тисяч нових абонентів.
по темі
Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії інвестує 2 трлн єн ($13 млрд) у розвиток місцевого виробництва та розробки напівпровідників
Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час включення на ForbesTech-2023
Українські інтернет-провайдери продовжують переходити на енергоощадні мережі та готуватися до можливих відключень. До мережі за технологією xPON, яка забезпечує інтернет без світла до 72 годин, уже підʼєдналися 158 тисяч нових абонентів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров
Відповідний військовий підрозділ вже формують на Харківщині. Бо протиповітряну оборону область ворог випробовує там чи не щодня
Воно має прискорити процес гуманітарного розмінування та зробити його безпечнішим для піротехніків.