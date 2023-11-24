Підприємець Віктор Куртєв, який називає себе енергетичним експертом, виявився неплатником за комунальні послуги - "Науково-технічна компанія "Метрополія", що належить Куртєву, не сплачує мільйони гривень до бюджету та не вилазить із судових процесів через несплату боргів.

У 2020 році компанія "ДТЕК Київські електромережі" була змушена звертатися до суду про видачу судового наказу про стягнення з Віктора Куртєва заборгованості. Як свідчать матеріали Голосіївського райсуду Києва, "експерт" заборгував за електроенергію 7126 грн, якщо порахувати кількість кВт-годин, то при вартості 1,68 грн/кВт-год Куртєв безоплатно "накрутив" понад 4200 кВт-годин.

У лютому 2020 суд видав судовий наказ, яким зобов'язав Куртєва сплатити не лише повну суму боргу 7126 грн, а й 964 грн "інфляційних платежів" і 210 грн судового збору.

Нагадаємо, що фірма НТК "Метрополія", засновником та власником якої є Віктор Куртєв, винна держбюджету понад 3 млн грн. Наразі податківці в рамках виконавчих проваджень намагаються стягнути ці кошти.

Як повідомлялося раніше, Віктор Куртєв опублікував в мережі секретні дані про те, як українські енергетики облаштовують захист підстанцій від ударів російських ракет та дронів. Завдяки цьому ворог може обходити захист та точніше бити по українських енергооб'єктах.

До цього Віктор Куртєв неодноразово фігурував у кримінальних провадженнях. Згідно з кримінальними виробництвами в період з 2013 по 2019 Куртєву висувалися звинувачення через ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, підроблення документів, укладання фіктивних договорів та незаконне заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.