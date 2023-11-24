Через анонс похорону військового у Херсонській області російські окупанти могли здійснити удар по Чорнобаївці. Влада області вже звернулася до правоохоронних органів з цього приводу.

Про це заявив Олександр Толоконніков, представника Херсонської обласної влади, у програмі "Радіо Свобода".

Він пояснив, що перед обстрілом селища сільська рада попереджала у мережі про заплановане прощання із загиблим військовим. Голова Херсонської обласної влади Олександр Прокудін звернувся до правоохоронців перед очікуваним ударом, закликавши розслідувати цей інцидент. Таким чином, внесли зміни у процедуру прощання.

"Всі ці дані передані до правоохоронних органів ще 22 листопада. Голова ОВА дав доручення письмове Михайлу Линецькому - це голова Херсонського району, щоб він провів службове розслідування стосовно цього випадку в Чорнобаївській сільській раді ще до обстрілу... У тому числі повідомлені правоохоронні органи, прокуратура, СБУ щодо цього випадку", - сказав Толоконніков.

За словами представника, російські війська не вдарили за тим напрямком, де проходив похорон. Водночас Толоконніков підкреслив, що неможливо категорично стверджувати, що обстріл був наслідком анонсу сільської ради.

"Сам обстріл був не по тому місцю, де саме планувався захід (поховання). Звичайно, ми не можемо цього відкидати, тому що це логічно", - додав він.

Нагадаємо, внаслідок масованого обстрілу села Чорнобаївка на Херсонщині загинуло троє людей, четверо отримали поранення. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак і виклав кілька фото.