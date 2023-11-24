В Україні створять "Армію роботів" та "Армію РЕБ" (радіоелектронної боротьби).

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час включення на ForbesTech-2023, передає "УНІАН".

Скоро запустимо "Армію роботів", "Армію РЕБ". Ми будемо спиратися на нашу ідеологію - відкриття ринку, прозорість і максимальна можливість залучити підприємців, які вже створювали різні продукти, вміють масштабувати продукти, - сказав міністр.

За словами керівника Міністерства цифрової трансформації, важливо не лише пропонувати новаторські розробки, але й успішно масштабувати їх.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров заявив, що в Україні розпочато масове виробництво десятків тисяч дронів "певних категорій" на щомісячній основі.