В Україні створять "Армію роботів" та "Армію РЕБ" - Федоров [ Редагувати ]
В Україні створять "Армію роботів" та "Армію РЕБ" (радіоелектронної боротьби).
Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час включення на ForbesTech-2023, передає "УНІАН".
Скоро запустимо "Армію роботів", "Армію РЕБ". Ми будемо спиратися на нашу ідеологію - відкриття ринку, прозорість і максимальна можливість залучити підприємців, які вже створювали різні продукти, вміють масштабувати продукти, - сказав міністр.
За словами керівника Міністерства цифрової трансформації, важливо не лише пропонувати новаторські розробки, але й успішно масштабувати їх.
Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров заявив, що в Україні розпочато масове виробництво десятків тисяч дронів "певних категорій" на щомісячній основі.
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В Україні розпочато масове виробництво десятків тисяч дронів "певних категорій" на щомісячній основі.
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