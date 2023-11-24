У Херсонській області російські окупанти використовують безпілотники для терору мирних жителів, зокрема, було зафіксовано випадок, коли вони скинули безпілотник із вибуховим пристроєм на чоловіка в Бериславі.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація у своєму каналі в Telegram.

"Зранку 45-річний чоловік повертався додому з магазину, коли російська армія скинула на нього вибуховий предмет з безпілотника", - розповіли у ОВА.

Зазначається, що у чоловіка, який постраждав, виявили вибухову травму, поранення ноги та перелом руки. Його госпіталізували для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, лідер партії "Справедлива росія" Сергій Миронов та його дружина "удочерили" однорічну дівчинку з Херсонської області та змінили їй ім'я. Про це йдеться у розслідуванні "Важливих історій" та студії документальних фільмів Top Hat/Hayloft Productions.