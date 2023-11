Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте прибула до Києва у п'ятницю, 24 листопада, у рамках робочого візиту.

Про це вона повідомила у своєму Twitter.

Глава литовського уряду спочатку вшанувала пам'ять українських захисників, які загинули у війні проти російської агресії, і поділилася відповідними фотографіями.

"Під час моєї першої зупинки в Києві сьогодні я вшанувала чоловіків і жінок, які пожертвували своїм життям, захищаючи найфундаментальніші права нації: існувати і жити вільно. Вони віддали своє життя, щоб захистити всіх нас", - написала Шимоніте.

За її словами, єдиний спосіб досягти тривалого і справедливого миру - це сприяти швидкій перемозі України, відновленню її повної територіальної цілісності, встановленню міжнародного правосуддя та відбудові країни з метою зміцнення її позицій.

At my first stop in 🇺🇦 Kyiv today, I paid respects to men and women who sacrificed their lives defending the most fundamental rights of a nation: to exist and to live in freedom. They gave their lives to also defend all of us.



