Російські та китайські бізнесмени, пов'язані з урядом, провели конфіденційні обговорення щодо планів будівництва підводного тунелю, який має з'єднати росію з Кримом.

Згідно зі звітом The Washington Post, сторони планують створити транспортний маршрут, що буде захищений від можливих нападів з боку України.

Зазначається, що росія прагне, щоб цей підземний тунель через Керченську протоку, який буде споруджений незаконно, став ключовим логістичним маршрутом для російських військових і був менше вразливим до атак з боку України, які регулярно відбуваються на Кримському мосту.

Зазначається, що ці переговори відображають рішучість росії утримати контроль над анексованим Кримом, а також наростаючу залежність Москви від підтримки з боку Пекіна.

Зазначається, що, незважаючи на труднощі в реалізації цього плану, у росії є вагомі мотивації для його втілення, зокрема, неуспішність у війні із здобуттям рішучої перемоги. Окрім того, цей проєкт створить ризики для Китаю, який офіційно не визнав анексію Криму і може опинитися під загрозою економічних санкцій з боку США та ЄС.

Втім, перехоплені електронні листи свідчать про готовність однієї з найбільших будівельних компаній Китаю прийняти участь в проекті.

Нагадаємо, Тайвань повідомив про відновлення китайської військової активності поблизу острова. Дев'ять літаків КНР та кілька кораблів перетнули середину протоки, яка служить умовним кордоном.