Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та його литовська колега Інгріда Шимоніте підписали спільну заяву щодо продовження співпраці у відновленні України після російських атак.

Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Україна й Литва продовжать співпрацю у відновленні. Про це засвідчили у спільній заяві, яку підписали за підсумками зустрічі з прем'єр-міністеркою Інгрідою Шимоніте, - повідомив Шмигаль.

У заяві прем'єрів також було підкреслено значущість створення спеціального трибуналу, який має призначити винних у війні та злочинах проти України. Крім того, Литва виразила повну підтримку мирній ініціативі президента України Володимира Зеленського.

Також з пані Шимоніте підписали Угоду про технічне та фінансове співробітництво.

Це спрощує реалізацію проєктів допомоги Україні з боку Литви, зокрема в частині постачання різного обладнання, передачі технологій, впровадження реформ на нашому шляху до ЄС, - додав Шмигаль та подякував Литві за підтримку.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте прибула до Києва у п'ятницю, 24 листопада, у рамках робочого візиту.

Глава литовського уряду спочатку вшанувала пам'ять українських захисників, які загинули у війні проти російської агресії, і поділилася відповідними фотографіями