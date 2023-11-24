Премʼєри Литви та України підписали заяву про відновлення країни після російських атак [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та його литовська колега Інгріда Шимоніте підписали спільну заяву щодо продовження співпраці у відновленні України після російських атак.
Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.
Україна й Литва продовжать співпрацю у відновленні. Про це засвідчили у спільній заяві, яку підписали за підсумками зустрічі з прем'єр-міністеркою Інгрідою Шимоніте, - повідомив Шмигаль.
У заяві прем'єрів також було підкреслено значущість створення спеціального трибуналу, який має призначити винних у війні та злочинах проти України. Крім того, Литва виразила повну підтримку мирній ініціативі президента України Володимира Зеленського.
Також з пані Шимоніте підписали Угоду про технічне та фінансове співробітництво.
Це спрощує реалізацію проєктів допомоги Україні з боку Литви, зокрема в частині постачання різного обладнання, передачі технологій, впровадження реформ на нашому шляху до ЄС, - додав Шмигаль та подякував Литві за підтримку.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте прибула до Києва у п'ятницю, 24 листопада, у рамках робочого візиту.
Глава литовського уряду спочатку вшанувала пам'ять українських захисників, які загинули у війні проти російської агресії, і поділилася відповідними фотографіями
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