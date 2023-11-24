Суд виніс рішення щодо російського агента ФСБ, який влітку готував ракетні удари по Вінниці.

Він проведе наступні 15 років за ґратами, повідомили у пресслужбі СБУ.

В червні цього року він активно працював над підготовкою повітряних атак росії на Вінницю. З метою виконання цього ворожого завдання протягом кількох тижнів зрадник обходив вулиці міста, та конфіденційно фотографував місця базування та маршрути переміщення Збройних Сил України.

Це дозволило йому збирати інформацію про локації з найвищим концентрацією військової техніки ЗСУ. Він також займався розвідкою навколо ключових промислових об'єктів для визначення їхнього рівня захищеності та технічного стану. План агента передбачав використання отриманої розвідувальної інформації для точних ударів по Вінниці за допомогою ракет та дронів-камікадзе.

Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисника під час виконання ним ворожого завдання. Тим самим було зірвано плани загарбників щодо проведення серії повітряних атак по місту, - пише пресслужба.

Житель Вінниці, 30-річний зрадник, який відзначався активною підтримкою російської агресії проти України у російських соцмережах, був арештований. Під час обшуку виявили його мобільний телефон, який він використовував для прихованої фотофіксації та листування з агресором. За звинуваченням у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, йому було виносено вирок 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, в російському Бєлгороді Служба безпеки України припинила діяльність Олександра Слісаренка, який займав важливе керівне положення в окупаційній адміністрації Харківської області.