Правоохоронці оновили підозри щодо всіх учасників злочинної схеми, очолюваної колишнім головою Фонду держмайна Дмитром Сенченком, які підозрюються у відмиванні 10 млрд гривень.

Згідно з повідомленням Національного антикорупційного бюро, ексголова Фонду держмайна спільно з союзниками призначав своїх людей на посади директорів у "Одеському припортовому заводі" (ОПЗ) та "Об’єднаній гірничо-хімічній компанії" (ОГХК).

Ці особи укладали угоди з наперед визначеними компаніями та реалізовували продукцію за недооціненими цінами, а різницю зловмисники виводили та привласнювали.

Підозри оновили: