Ексголову Фонду держмайна Сенниченка підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень [ Редагувати ]
Правоохоронці оновили підозри щодо всіх учасників злочинної схеми, очолюваної колишнім головою Фонду держмайна Дмитром Сенченком, які підозрюються у відмиванні 10 млрд гривень.
Згідно з повідомленням Національного антикорупційного бюро, ексголова Фонду держмайна спільно з союзниками призначав своїх людей на посади директорів у "Одеському припортовому заводі" (ОПЗ) та "Об’єднаній гірничо-хімічній компанії" (ОГХК).
Ці особи укладали угоди з наперед визначеними компаніями та реалізовували продукцію за недооціненими цінами, а різницю зловмисники виводили та привласнювали.
Підозри оновили:
- голові Фонду державного майна України (керівник злочинної схеми, організатор);
- особі, наближеної до голови ФДМУ (співорганізатор);
- раднику голови ФДМУ;
- двом в.о. директора АТ "Одеський припортовий завод" (у різні періоди);
- в.о. керівника АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія";
- двом власникам ТОВ - переможцю аукціону на АТ "Одеський припортовий завод";
- двом фізичним особам - співучасникам злочину.
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