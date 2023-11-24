Україна запропонувала Польщі відкрити новий пункт пропуску для порожніх вантажівок. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ході національного телемарафону.

Висловленою ідеєю є відкриття хоча б одного додаткового пункту пропуску, і надалі Україна розраховує на відкриття кількох подібних пунктів. Це має сприяти прискоренню руху вантажівок у обидва напрямки і поліпшити роботу як українських, так і польських перевізників.

Висоцький також зазначив, що погляди України та Європейської Комісії на масові протести на польському кордоні збігаються, визначивши їх як несумісні з оголошеними цілями.

Ми бачимо факти, коли гуманітарні вантажі не пропускаються. Тому йдеться про порушення базових міжнародних конвенцій у частині вільного пересування критичних товарів.

Чиновник заявив, що даний аргумент буде також наведено на переговорах українського та польського уряду, які відбудуться в суботу.

Також він підтвердив, що блокада кордону завдала збитків українським експортерам, які змушені були для дотримання договорів про постачання товарів їхати через більш далекі обхідні шляхи.

Сподіваємося, що в підсумку цей страйк завершиться, і сума втрат не сягне мільйонів євро.

Нагадаємо, 23 листопада посол України в Польщі Василь Зварич оприлюднив офіційну ноту, адресовану польському МЗС, у зв'язку із смертю другого українського водія на кордоні через страйк перевізників у Польщі.