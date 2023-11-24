Восьмеро громадян України сьогодні, 24 листопада, покинули Сектор Газа і вирушили до Єгипту. Загалом вже евакуювали понад 200 українців з палестинського анклаву. Про це повідомив Олег Ніколенко, спікер Міністерства закордонних справ України.

Протягом цієї доби з Гази до Єгипту виведено 8 громадян України, а 26 громадян сьогодні доставлені чартерним рейсом з Єгипту до Молдови. Наші дипломати надали їм сприяння в переїзді до України.

За інформацією спікера Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, у рамках першого етапу евакуації Україні вдалося вивести із Сектору Газа 259 осіб.

Він також висловив вдячність Єгипту, Ізраїлю, Катару та іншим партнерам за підтримку у проведенні евакуаційних заходів, і підкреслив, що зусилля МЗС України у цьому напрямку перебувають під особливим контролем міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден заявив, що після завершення військової операції Ізраїлю в секторі Гази, Палестина повинна отримати повну незалежність з метою встановлення миру на Близькому Сході.