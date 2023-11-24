Із Сектору Газа вийшла група українців: скільки евакуювали [ Редагувати ]
Восьмеро громадян України сьогодні, 24 листопада, покинули Сектор Газа і вирушили до Єгипту. Загалом вже евакуювали понад 200 українців з палестинського анклаву. Про це повідомив Олег Ніколенко, спікер Міністерства закордонних справ України.
Протягом цієї доби з Гази до Єгипту виведено 8 громадян України, а 26 громадян сьогодні доставлені чартерним рейсом з Єгипту до Молдови. Наші дипломати надали їм сприяння в переїзді до України.
За інформацією спікера Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, у рамках першого етапу евакуації Україні вдалося вивести із Сектору Газа 259 осіб.
Він також висловив вдячність Єгипту, Ізраїлю, Катару та іншим партнерам за підтримку у проведенні евакуаційних заходів, і підкреслив, що зусилля МЗС України у цьому напрямку перебувають під особливим контролем міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
Нагадаємо, Президент США Джо Байден заявив, що після завершення військової операції Ізраїлю в секторі Гази, Палестина повинна отримати повну незалежність з метою встановлення миру на Близькому Сході.
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