Передова потерпає від навали гризунів: нові відео нашестя мишей [ Редагувати ]
Проблема нашестя мишей на передовій для українських військовослужбовців не вщухає і є серйозною. Гризуни можуть завдати шкоди продовольчим запасам, техніці, електроприладам та іншому майну.
Бійці скаржаться на те, що жодні методи боротьби з мишами не призводять до ефективних результатів. А за часом їх стає тільки більше.
Це не нова проблема, і її вже висвітлювали на передовій і в минулі роки.
Миші можуть швидко розмножуватися, особливо в умовах відсутності належної санітарії та стресового середовища в зоні конфлікту.
Раніше ми писали про те, який вплив має погода на ситуацію на фронті.
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