Проблема нашестя мишей на передовій для українських військовослужбовців не вщухає і є серйозною. Гризуни можуть завдати шкоди продовольчим запасам, техніці, електроприладам та іншому майну.

Бійці скаржаться на те, що жодні методи боротьби з мишами не призводять до ефективних результатів. А за часом їх стає тільки більше.

Це не нова проблема, і її вже висвітлювали на передовій і в минулі роки.

Миші можуть швидко розмножуватися, особливо в умовах відсутності належної санітарії та стресового середовища в зоні конфлікту.

Раніше ми писали про те, який вплив має погода на ситуацію на фронті.