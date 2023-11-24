В Чернівецькій області виявлено газовий резервуар, в якому правопорушники намагалися провести значну кількість контрабандних сигарет. Цю інформацію розголошує Державна прикордонна служба України.

Автоцистерна у якій ховали сигарети, прибула на прикордонно-митне оформлення вночі. У товаросупровідних документах, які надав на контроль водій - громадянин України, значилося, що він прямує на виїзд з України з порожньою цистерною.

Отримавши повідомлення про можливий незаконний транспорт тютюнових виробів, оперативні працівники Чернівецького прикордонного загону взялися за розслідування. Під час огляду водію було запропоновано перенести автомобіль до місця ретельного обстеження за допомогою сканеру.

Усвідомивши своє викриття, порушник почав активно перешкоджати процесу, намагаючись ускладнити рух вантажівки. Він виривав електричні дроти і намагався завірити, що автомобіль є несправним. Незважаючи на це, за супроводу прикордонників транспорт доставили до пункту пропуску "Порубне".

Під час ретельної прикордонно-митної перевірки сканер підтвердив наявність ящиків з контрабандними сигаретами у цистерні. Взяття контрабандного товару із цистерни продовжується.

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