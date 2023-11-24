У пʼятницю, 24 листопада, Канада оголосила про надання нового пакету військової допомоги для України, який включає у себе стрілецьку зброю. Про це повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Україна продовжує потребувати підтримки для їх захисту.

За його словами, Канада передасть українським військовим 11 000 штурмових гвинтівок та понад 9 мільйонів набоїв. Їх виготовила компанія Colt Canada, яка базується в Онтаріо.

Про це Трюдо заявив на спільній пресконференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Європейської ради Шарлем Мішелем.

Політики також обговорили посилення санкцій проти росії.

За даними телеканалу CTV, з початку збройного вторгнення росії в України до вересня 2023 року Канада надала Києву військову допомогу на суму 9,8 млрд канадських доларів ($7,2 млрд).

Канада також направила своїх військових до Європи для навчання українських солдатів та прийняла понад 175 тис. українських біженців.

Наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський вперше після початку повномасштабної війни відвідав Канаду. Тоді Канада оголосила про виділення Україні $482 млн впродовж трьох років.