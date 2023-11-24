Російські терористи обстріляли артилерією село Дніпровське в Херсонській області. Унаслідок ударів загинув 50-річний місцевий житель. Про це повідомлено у Telegram-каналі голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

Атака сталася близько 16:00.

50-річний мешканець села отримав травми, які були несумісні з життям. Жінку віком 44 роки, яка також потрапила під обстріл, доставили до лікарні.

Вона отримала вибухову травму та уламкові поранення черева та рук. Їй надають медичну допомогу.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що російська армія продовжує нещадно обстрілювати Херсон. Під час атаки 18 листопада поранено волонтера.