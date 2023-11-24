Школам Києва рекомендують працювати у змішаному форматі 27 листопада [ Редагувати ]
Школам Києва рекомендовано працювати у змішаному форматі у понеділок, 27 листопада, через прогнозоване погіршення погодних умов. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація за підсумками засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
У зв’язку із прогнозованим снігопадом у понеділок, 27 листопада, київським школам рекомендовано організувати освітній процес у змішаному форматі. При цьому має бути передбачено очний формат навчання для учнів, які перебуватимуть у закладі загальної середньої освіти, та дистанційний – для тих, які через погодні умови залишаться вдома.
Наголошується, що заняття в загальноосвітніх навчальних закладах триватимуть.
Рішення про те, чи піде дитина до школи, чи залишиться вдома, буде прийматися батьками. У раз, якщо діти залишаться вдома для учнів буде організоване дистанційне навчання.
Дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.
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