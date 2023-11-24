Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному і міністру оборони Рустему Умерову було доручено наступного тижня презентувати новий план мобілізації в Україні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на засіданні Ставки верховного головнокомандувача.

Він зазначив, що слухав доповіді про виклики у сфері мобілізації та вислухав варіанти їх вирішення, додаючи, що весь план буде ретельно напрацьовано, а окремі питання вже отримали вирішення.

Я хотів би, щоб люди розуміли весь план дій, куди ми йдемо, які виклики. Комплексний план з цього питання буде наступного тижня. Дуже вірю, що наступного тижня.

Зеленський уточнив, що такі завдання поставлено і Залужному, і Умерову, і міністрам, оскільки багато речей залежить від економічних питань, які потрібно врегулювати.

Глава України заявив, що вони будуть комплексно доповідати про всі аспекти наступного тижня.

Нагадаємо, у Селидове Донецької області кількість жертв російського ракетного удару по будівлі лікарні, завданої пізно ввечері 20 листопада, збільшилася до двох. На місці "прильоту" продовжуються аварійно-рятувальні роботи.