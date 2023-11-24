Українські військові продовжують вести наступальні операції на двох напрямках, відбивши атаки російських сил біля Мар'їнки та нанесли удар по логістичному центру противника. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зведення Генерального штабу ЗСУ зафіксувало 68 бойових зіткнень, під час яких ворог використовував ракетні та авіаційні удари, а також обстріли реактивними системами залпового вогню.

На жаль, в результаті атак загинули та отримали поранення цивільні особи, а також спостерігаються руйнування та пошкодження приватних житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Янжулівка, Архипівка Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Басівка, Юнаківка Сумської області; Козача Лопань, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито 13 атак.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Синьківка, Кучерівка, Першотравневе, Іванівка, Кислівка, Крохмальне Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Спірного Донецької області.

Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Виїмка, Веселе, Переїзне, Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак окупантів біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районі Кліщіївки Донецької області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Південне, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито понад 30 атак.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Керамік, Авдіївка, Орлівка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку загарбники, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 9 атак.

Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 10 населених пунктів Донецької області, серед них Красногорівка, Курахівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник 5 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу Роботиного та Новопокровки Запорізької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Лугівське, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки, П'ятихатки, Лобкове, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Новоберислав Херсонської області.

Протягом доби міста Херсон, Дудчани, Берислав, Веселе, Львів, Іванівка, Чорнобаївка, Комишани (Херсонська область) та Очаків (Миколаївська область) були піддані артилерійським обстрілам з боку противника.

Спостерігаються активні наступальні операції сил оборони України на Мелітопольському напрямку, а також штурмові дії на Бахмутському напрямку, що призводять до втрат серед ворожих сил і техніки.

На Куп’янському напрямку окремі військовослужбовці російських окупаційних військ висловлюють незадоволення високим ризиком та низькою якістю новобранців.

В окупованому Маріуполі російські військовослужбовці вбили свого командира через систематичне насильство.

На Сватівському напрямку ворог також стикається з проблемами тилового забезпечення, такими як недостатнє забезпечення зимовим одягом та продовольством. Сили оборони України продовжують завдавати ураження противнику, наносячи удари за допомогою авіації та ракетних військ.

Нагадаємо, у Селидове Донецької області кількість жертв російського ракетного удару по будівлі лікарні, завданої пізно ввечері 20 листопада, збільшилася до двох. На місці "прильоту" продовжуються аварійно-рятувальні роботи.