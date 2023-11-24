Кличко проїхався новим мостом і анонсував його відкриття (відео) [ Редагувати ]
У пʼятницю ввечері, Віталій Кличко, міський голова Києва, повідомив, що Подільсько-Воскресенський міст через річку Дніпро буде відкритий вже незабаром. Відповідне відео він опублікував у своєму Telegram-каналі.
Міст призначений для з'єднання Подолу з Воскресенським масивом і Троєщиною. Раніше планувалося відкриття мосту на кінець 2021 року.
"Незабаром" - все, що сказав мер, попередньо проїхавшись на авто через міст.
Раніше Віталій Кличко повідомляв, що Подільсько-Воскресенський міст є одним з найбільших інфраструктурних об'єктів у Києві. Планується введення в експлуатацію першої частини мосту найближчим часом.
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