У пʼятницю ввечері, Віталій Кличко, міський голова Києва, повідомив, що Подільсько-Воскресенський міст через річку Дніпро буде відкритий вже незабаром. Відповідне відео він опублікував у своєму Telegram-каналі.

Міст призначений для з'єднання Подолу з Воскресенським масивом і Троєщиною. Раніше планувалося відкриття мосту на кінець 2021 року.

"Незабаром" - все, що сказав мер, попередньо проїхавшись на авто через міст.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що Подільсько-Воскресенський міст є одним з найбільших інфраструктурних об'єктів у Києві. Планується введення в експлуатацію першої частини мосту найближчим часом.

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