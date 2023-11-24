Народний депутат від партії "Батьківщина" Віталій Данілов від партії "Батьківщина" вирішив скласти мандат. Про це повідомив його колега по Раді Олексій Гончаренко.

Нардеп Данілов, Батьківщина (не плутати з Олексієм "Кассандрой" Даніловим з РНБО) написав заяву про складання депутатського мандату.

Причини та подробиці та причини такого рішення не відомі, однак 22 листопада Данілов вийшов із фракції "Батьківщина". Він також оголосив про складання депутатських повноважень і написав заяву.

Повідомляю про свій вихід із депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді України дев'ятого скликання та складання депутатських повноважень.

Данілов родом з Хмельницької області, вперше потрапив до Ради за списками "Батьківщини" у 2007 році. У 2019 році був обраний народним депутатом 9-го скликання від ВО "Батьківщина" як №16 у списку як член партії. Є членом Комітету з питань правоохоронної діяльності. На момент виборів був консультантом ТОВ "Інвестор-Атіка", керівником Харківської обласної організації "Батьківщини" та членом політради партії.

Данілов - колишній президент Професійної футбольної ліги, раніше - президент ФК "Харків".