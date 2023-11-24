Військовослужбовці строкової служби, термін служби яких вже закінчився, найближчим часом будуть демобілізовані. Про це повідомив Українському радіо секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Сьогодні відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандуючого і цьому питанню було приділено велику увагу для того, щоб ми справедливо займалися питанням долучення до нашого війська тих людей, які необхідні нам для обороноздатності країни. Що стосується мобілізації людей, які проходили строкову службу, то президент попросив і військові погодилися, що найближчим часом ці люди будуть демобілізовані. Цей процес відбудеться і ми розуміємо, скільки їх.

За словами Данілов, строковики, в яких закінчився термін служби, але вони бажають залишитися в армії, можуть зробити це, уклавши контракт. Інші ж будуть демобілізовані.

Це справедливо.

Раніше президент України Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом оголосив, що наступного тижня буде підготовлений новий план мобілізації.

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував підготовку Верховною Радою до кінця 2023 року нового закону, який регулює питання мобілізації та демобілізації.