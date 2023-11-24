Війна могла закінчитись навесні 2022 року, якби Україна погодилась на нейтралітет та відмову від курсу на вступ до НАТО. Про це голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Метою російської делегації, на мій погляд, було показати..., вони дійсно до останнього сподівались, що вони нас дотиснуть на підписання такої угоди, щоб ми взяли нейтралітет. Це найбільша для них справа, вони готові були закінчити війну, якщо ми приймемо нейтралітет, як Фінляндія колись там. І дамо зобов'язання, що ми не будемо вступати до НАТО. Ключовий пункт був цей. Всме інше - косметичні політичні приправки, типу денацифікацію, російськомовне населення, блалала.

На запитання - чому Україна не погодилася, Арахамія відповів:

По-перше, щоб на цей пункт (відмова від НАТО - ред.) погодитись, треба було змінювати Конституцію - у нас шлях до НАТО записаний у Конституції. По-друге, немає довіри і не було, до росіян, що вони це зроблять. Це можна було зробити. якщо є гарантії безпеки. Ми ж не могли щось підписати, відійти всі б там видихнули, а потім вони підійшли більш підготовлені... Ми могли тільки праацювати, якщо є 100-відсоткова впевненість, що це не повториться вдруге. А такої впевненості не має. Білоьш того, коли ми повернулись за Стамбула, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що "ми взагалі нічого не будемо з ними підписувати і давайте будемо просто воювати".

У ЗМІ раніше неодноразово повідомлялося, що українська влада відмовилася від підписання мирної угоди навесні 2022 року після переговорів з британським премєром Джонсоном.

Нагадаємо, мирні переговори між Україною та росією відбувалися у лютому-березні 2022 року, але з квітня, коли російську армію відкинули від Києва, їх заморозили.

У жовтні того ж року президент Зеленський підписав указ, який унеможливлює подальші переговори з країною-агресором, доки її президентом є володимир путін.

Зеленський неодноразово заявляв, що почне мирні переговори з рф лише після відходу російських військ з усіх окупованих територій та відновленням українського суверенітету в міжнародно визнаних кордонах 1991 року, тобто в Криму та на Донбасі.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає, що мирні переговори між Україною та росією навряд чи почнуться до президентських виборів у США, запланованих на 2024 рік.

Газета The Wall Street Journal писала, що укладання угод про надання Україні гарантій країнами "Великої сімки" (G7) закінчиться не раніше 2024 року.