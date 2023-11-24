Національний банк України випустив пам’ятну монету номіналом 5 гривень з зображенням дракона - символу 2024 року за східним календарем. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Рік наближається до завершення, і ми, як планували, готові презентувати вам традиційну пам’ятну монету у стилі 12-річного східного календаря із символом наступного року - Драконом. Однак дещо незвичну - з присвятою Збройним Силам України. Тому нова пам'ятна монета "Рік Дракона" міститиме також шеврон Збройних Сил України як символ відваги та сили наших захисників.

Як виглядає монета

На реверсі монети зображено стилізований символ східного календаря 2024 року - дракона, закомпонованого в трикутник, що є символом чоловічого начала та стихії вогню; праворуч на драконі - шеврон Збройних Сил України як символ мужності та сили українських захисників. Дракона оточують по колу стилізовані символи, притаманні кожній порі року: сніжинки, квітки, плоди, гілки.

На аверсі монети розміщено: угорі - малий Державний Герб України, праворуч від якого напис півколом УКРАЇНА; на дзеркальному тлі по колу зображені 12 символів східного календаря, у центрі кола - стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на дракона - символ року, під стрілкою - 2024; унизу ліворуч напис півколом 5 ГРИВЕНЬ; на матовому тлі зображені стилізовані під українську витинанку символи кожної пори року: сніжинка, квітка, ягода, листок; логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

Дизайн монети створила художниця Марина Куц, скульптор - Володимир Дем’яненко.

Який тираж та номінал монети

Пам’ятна монета "Рік Дракона" введена в обіг 24 листопада 2023 року. Її номінал 5 гривень. Тираж - 80 тисяч штук у сувенірній упаковці.

Монета виконана з нейзильберу (СuNi15Zn21), її діаметр - 35 мм, гурт рифлений, якість карбування - спеціальний анциркулейтед. Ціна монети - 131 грн.

Нагадаємо, у жовтні НБУ ввів в обіг пам'ятну монету "Українська мова".