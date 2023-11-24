На Житомирщині на скарлатину захворіли понад півсотні дітей [ Редагувати ]
У Коростені Житомирської області впродовж останніх двох місяців зафіксовано понад 50 випадків скарлатини серед дітей дошкільного та шкільного віку в навчальних закладах. Про це розповіла медичний директор з організації надання медичної допомоги дитячому населенню Лариса Малихіна.
Це інфекційне захворювання, і такої кількості, яку ми маємо на кінець листопада, у нас ще не було останні 10 років. На жаль, цих випадків стає дедалі більше.
На скарлатину зазвичай хворіють діти від року до дев'яти. У дорослих хвороба може протікати у вигляді гострого тонзиліту, фарингіту, болем у горлі, високою температурою.
Симптомом скарлатини є дрібний висип на шкірі, що зникає при натисканні. Він з'являється на 1-3-й день в області щік, паху та боків тулуба.
Язик стає червоним і зернистим на 2-4-й день ("малиновий" язик). Найчастішим симатомом скарлатини є аннгіги, вона протікає у більш тяжкій формі.
Нагадаємо, 15 листопада у Києві було виявлено два випадки скарлатини, не пов'язані між собою.
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