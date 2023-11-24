Одна людина загинула, 18 травмовано внаслідок ДТП у Харківській області за участі легковика Toyota та пасажирського мікроавтобуса Volkswage. Про це повідомила поліція Харківщині.

Автопригода сталася 24 листопада близько 8:00 на автодорозі Чугуїв-Мілове в Куп’янському районі. За попередніми даними, водій автомобіля "Toyota" виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автобусом "Volkswagen" під керуванням 56-річного чоловіка.

Внаслідок ДТП водій легковика загинув на місці. Його пасажир з травмами був госпіталізований до лікарні. Водій та 16 пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини аварій встановлюються.