Зеленський змінив чотирьох заступників командувача Нацгвардії [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський звільнив чотирьох заступників командувача Національної гвардії та призначив нових. Відповідні укази з’явилися на сайті Офісу президента.
Глава держави звільнив:
- КОНДРАТЮКА Володимира Васильовича з посади першого заступника командувача Національної гвардії України.
- НАБОКА Олександра Миколайовича з посади заступника командувача Національної гвардії України.
- САХОНА Олега Олександровича з посади заступника командувача Національної гвардії України.
- МИКОЛЕНКА Миколу Олексійовича з посади заступника командувача Національної гвардії України.
Призначив:
- ГЛАДКОВА Вадима Сергійовича першим заступником командувача Національної гвардії України.
- БІЛОУСА Олександра Анатолійовича заступником командувача Національної гвардії України.
- ОСИПЕНКА Олексія Леонідовича заступником командувача Національної гвардії України.
Нагадаємо, 3 листопада Зеленський призначив Сергія Лупанчука новим командувачем Сил спеціальних операцій, 17 листопада звільнив голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Тарасовського, а 19 листопада - призначив командувачем Медсил ЗСУ Анатолія Казмірчука.
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