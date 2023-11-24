У Верховній Раді України зареєстрували законопроект №10283 про запровадження правового регулювання відносин у сфері езотеричної освіти. Його автор - народний депутат від "Слуги народу" Сергій Гривко.

Документ передбачає створення державного реєстру астрологів, тарологів, нумерологів, знахарів, цілителів та інших "працівників езотеричної сфери".

Якщо людина бажає працювати на ринку "езотеричних послуг", їй доведеться платити податки до держбюджету. У пояснювальній записці до законпроекту йдеться:

... езотерика фактично стала окремою сферою зайнятості у суспільстві, а також напрямком освіти. Езотерична сфера отримує визнання на науковому рівні, їй присвячується багато наукових публікацій. Ринок езотеричних послуг жодним чином не врегульований, а відтак доброчесні езотерики не захищені у своїй діяльності. Це відкриває поле для діяльності шахраїв, і люди, які звертаються за такими послугами, можуть бути ошуканими. Своєю чергою держава не отримує надходжень у вигляді податків та зборів від провадження суб’єктами відповідної підприємницької діяльності.

Термін "езотерична освіта" означатиме "отримання людиною знань та інформації, призначених для обмеженого кола осіб, які містять елементи, альтернативні загальноприйнятим науковим поняттям".

Астрологи, нумерологи, тарологи та інші особи зі сфери духовних практик, які мають статус фізособи-підприємця чи іншої самозайнятої особи, мають добровільно зареєструватися у Реєстрі наставників у сфері езотеричної освіти Міністерства освіти та науки України.

Напрямки "езотеричної освіти" - астрологія, тарологія, нумерологія, рунологія, екстрасенсорика, знахарство, цілительство, йога та інші сфери духовних, енергетичних та фізичних практик.

За включення до Реєстру наставників у сфері езотеричної освіти заявник сплачує адміністративний збір у розмірі однієї мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня календарного року, в якому особа подає заяву.

У подальшому особа, включена до Реєстру наставників у сфері езотеричної освіти, за кожний рік наявності інформації про неї у Реєстрі, до 1 квітня сплачує адміністративний збір у розмірі однієї мінімальної зарплати, який зараховується до Державного бюджету України.

Особи, включені до Реєстру, на законодавчому рівні наділяються певними обов’язками та правами:

проведення тренінгів, навчальних курсів та інших освітніх заходів на підставі самостійно розроблених освітніх програм;

видача своїм учням дипломів встановленої форми про отримання відповідних знань та досвіду у визначеній сфері езотеричної освіти;

захист своєї ділової репутації;

право на об’єкти інтелектуальної власності у сфері езотеричної освіти;

утворення закладів освіти у порядку, встановленому чинним законодавством України;

використання у своїй діяльності термінів "школа езотерики", "інститут езотерики" та "академія езотерики" тощо.

Особи, включені до Реєстру наставників у сфері езотеричної освіти, зможуть видавати у порядку, встановленому Кабміном, своїм учням іменні стилізовані дипломи, інформація про які відображається у Реєстрі (у профілі відповідного наставника).

За видачу іменного диплома, інформація про який відображається у Реєстрі наставників, з наставника справляється плата у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатної особи за кожен виданий іменний диплом, яка зараховується до Держбюджету.