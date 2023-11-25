У ніч проти суботи, 25 листопада, окупанти здійснили масовану атаку дронами, запустивши понад 35 БПЛА. Більшість з них націлена на Київщину. У двох районах Києва впали уламки безпілотників. В результаті виникла пожежа у дитячому садку.

Про це повідомляється у Telegram-каналах мера Києва Віталія Кличка та начальника КМВА Сергія Попка.

Уламки БпЛА впали у Печерському та Солом'янському районах Києва. Екстрені служби виїхали на місце.

У Печерському районі столиці падіння уламків збитого БПЛА. Усі служби прямують на місце. Виклики медиків у Солом'янському районі. Бригади виїхали.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що через падіння уламків безпілотника в Солом'янському районі Києва сталося займання на території дитячого садка.

В наслідок збиття ворожих БпЛА та падіння уламків в Солом'янському районі сталося загорання на території дитячого садочку. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Задіяні усі екстрені служби", - повідомив Попко.

Віталій Кличко повідомив, що спалах відбувся і в приміщенні дитячого садка.

У Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків БПЛА, сталося загоряння в приміщенні дитсадка. Також у цьому районі загоряння на відкритій місцевості. Пожежно-рятувальні служби на місці.

У Солом'янському районі у деяких будинках зафіксовано пошкодження вікон у квартирах.

В наслідок збиття ворожих БпЛА в Солом'янському районі, в окремих будинках зафіксовано пошкодження вікон в квартирах. Перебувайте в укриттях, тримайтеся подалі від вікон та скла. Бойова робота сил ППО триває", - повідомив Попко.

Станом на 06:13

У Соломʼянському районі загоряння в кількох місцях - у житловому будинку та нежитлових приміщеннях. Також у Соломʼянському районі постраждала 11-річна дитина. Гостра реакція на стрес. Медики надають допомогу на місці, - повідомив Віталій Кличко.

Станом на 06:29

Віталій Кличко повідомив про двох постраждалих у Солом'янському районі Києва. Також медиків викликали до Подільського району столиці.

На цей час у Соломʼянському районі двоє постраждалих. Обом медики надали допомогу на місці. Також виклик медиків у Подільський район та ще один - у Соломʼянський. Атака на столицю триває. Залишайтеся в укриттях!

Станом на 06:36

У п'ятиповерхівці у Солом'янському районі сталася руйнація на другому поверсі. Заблоковано дві жінки.

У житловому будинку в Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків БПЛА, сталося руйнування на другому поверсі пʼятиповерхівки. Рятувальники здійснюють роботи з деблокування двох жінок.

Начальник КГВА Попко повідомив про спалах нежитлового приміщення.

Внаслідок відбиття атаки ворожих БпЛА на Київ, в Солом'янському районі сталося загоряння в нежитловому приміщенні на площі 100 кв м. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Атака ворожих дронів ще не закінчилася. Перебувайте в укриттях до відбою.

Оновлено 06:50

Кличко повідомив, що уламки безпілотника впали на багатоповерховий будинок. Рятувальники та медики їдуть на місце.

У Дніпровському районі уламки збитого БПЛА впали на багатоповерховий будинок. Рятувальники і медики слідують на місце.

Сергій Попко повідомив про задимлення верхніх поверхів багатоповерхівки.

Внаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей, в Дніпровському районі міста є задимлення на верхніх поверхах багатоповерхівки.

Станом на 07:15

Кличко розкрив додаткові наслідки атаки росіян.

У багатоповерхівці в Дніпровському районі невеликий уламок дрону впав на сходову клітину верхнього поверху. Загоряння немає. Потерпілих наразі не виявили. Рятувальники оглядають дах та технічний поверх будинку.

Станом на 06:32

Кличко повідомив, що у Голосіївському районі уламок БПЛА впав на чотириповерховий житловий будинок. Рятувальники слідують на місце.

Зазначимо, атака триває, знаходьтесь у безпечних містах.

Нагадаємо, у Селидове Донецької області кількість жертв російського ракетного удару по будівлі лікарні, завданої пізно ввечері 20 листопада, збільшилася до двох. На місці "прильоту" продовжуються аварійно-рятувальні роботи.