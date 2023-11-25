У суботу, 25 листопада, в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору. Така важлива дата припадає на кожну останню суботу листопада.

День пам'яті жертв Голодомору було офіційно запроваджено указом президента України у 1998 році. А в 2006 році Голодомор був визнаний геноцидом.

Унаслідок Голодомору 1932-1933 років загинули мільйони українців. Радянський лідер Сталін для організації геноциду вдався до тотальної конфіскації харчів, блокади, посилення терору.

Жертви Голодомору обчислюються мільйонами. Інститут національної памʼяті зазначає, що страшні обставини злочину роблять неможливим встановлення точної кількості викликаних голодом смертей невинних людей, і вичерпного поіменного списку.

У 2000 спільна група науковців Інституту демографії та соціальних відносин імені Михайла Птухи Національної академії наук України і університетів США дійшли висновку, що надсмертність, спричинена Голодомором в Україні, становила понад 3,9 мільйона осіб. Втрати ненароджених оцінюють у 0,6 мільйона. Тож сукупні демографічні втрати внаслідок Голодомору 1932–1933 років в Україні фахівці оцінюють у 4,5 мільйона людських життів.

Визнання Голодомору геноцидом українського народу

У 2003 році Верховна Рада визнала Голодомор актом геноциду, проте офіційної постанови не було подано. Тому фактично визнання не мало жодної юридичної сили.

У 2006 році, Рада ухвалила закон "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні".

Найпершою країною, яка визнала Голодомор актом геноциду українського народу, стала Естонія у 1997 році.

У 2003, 2005, 2006, 2007 та 2008 роках до неї приєдналися Австралія, Ватикан, Грузія, Еквадор, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польща та Угорщина.

Такі країни як Андорра, Аргентина, Іспанія, Чилі та Ізраїль, в офіційних зверненнях засудили Голодомор і назвали його "актом винищення людства, вчинений тоталітарним сталінським режимом".

У листопаді 2022 року Голодомор 1932-1933 років визнали й у білорусі. Щоправда, це зробив опозиційний Лукашенкові уряд, а от диктаторська влада подібних заяв не робила.

У 2023 році у визнанні Голодомору Україну підтримали:

Болгарія

Палата представників Бельгії

Сенат і Національна асамблея Франції

Словенія

Велика Британія

Люксембург

Хорватія

Словаччина

Нідерланди

Італія

Парламентська Асамблея Ради Європи

Уельс

штат Айова

штат Нью-Йорк

усі канадські провінції

У цей трагічний день росія не полишає спроб принести ще більше лиха на територію нашої країни, протягом усієї ночі окупанти атакують дронами. Всі деталі масованої атаки за посиланням.