Погода на 25 листопада: де чекати негоди [ Редагувати ]
У суботу, 25 листопада, в Україні знову очікується погіршення погодних умов. Частину нашої країни накриє дощ та сніг, можливі пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, у південних областях очікують значні дощі. На заході прогнозується невеликий сніг, а на сході – дощ і мокрий сніг. На півночі та центральних регіонах опадів не передбачається.
Вітер буде південно-західним, змінюючи напрямок на північно-східний із швидкістю 7-12 м/с. На південному заході місцями можливі пориви вітру 15-20 м/с.
Термометри протягом доби покажуть від -3 до +2 градусів, але на сході та в центральних регіонах вдень можна очікувати температуру до +6, а на півдні – до +9.
У Києві передбачається хмарна погода з проясненнями, але опадів не очікується. Вітер буде діяти з південно-західного напрямку із швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря вдень коливатиметься від 0 до +2 градусів, а вночі очікується від -1 до -3 градусів.
Раніше ми писали про те, якої погоди чекати на Новий рік.
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