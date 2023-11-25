У суботу, 25 листопада, в Україні знову очікується погіршення погодних умов. Частину нашої країни накриє дощ та сніг, можливі пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, у південних областях очікують значні дощі. На заході прогнозується невеликий сніг, а на сході – дощ і мокрий сніг. На півночі та центральних регіонах опадів не передбачається.

Вітер буде південно-західним, змінюючи напрямок на північно-східний із швидкістю 7-12 м/с. На південному заході місцями можливі пориви вітру 15-20 м/с.

Термометри протягом доби покажуть від -3 до +2 градусів, але на сході та в центральних регіонах вдень можна очікувати температуру до +6, а на півдні – до +9.

У Києві передбачається хмарна погода з проясненнями, але опадів не очікується. Вітер буде діяти з південно-західного напрямку із швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вдень коливатиметься від 0 до +2 градусів, а вночі очікується від -1 до -3 градусів.

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