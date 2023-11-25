За минулу добу українські військові відзначились відбиттям 30 атак противника на Авдіївському напрямку та продовжують ефективні штурмові операції на південному напрямку, південніше Бахмута, в Донецькій області. Підрозділи ракетних військ завдали уражень 2 артилерійським засобам та логістичному центру противника.

За зведенням Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнень. Загалом ворог здійснив 7 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, внаслідок терористичних атак, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Спрямовані зусилля українських військових свідчать про високий рівень готовності та ефективності в утриманні обороноздатності країни.

Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 6 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Всі ворожі дрони знищено. Цієї доби окупанти завдали чергових авіаційних ударів по Україні, триває атака ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали:

Серебрянське лісництво Луганської області;

Спірне, Кліщіївка, Зоря, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області;

Зміївка, Новоберислав, Миколаївка, Ольгівка, Львове Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито 15 атак.

На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдають ворогу значних втрат.

Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області. Тут українські захисники відбили 30 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 10 атак.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку ворог 7 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу Роботиного та Новопокровки Запорізької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських засоби та логістичний центр противника.

Нагадаємо, у Селидове Донецької області кількість жертв російського ракетного удару по будівлі лікарні, завданої пізно ввечері 20 листопада, збільшилася до двох. На місці "прильоту" продовжуються аварійно-рятувальні роботи.