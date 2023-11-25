У Києві через атаку дронів в ніч на 25 листопада є відключення світла. Про це повідомляє Міністерство енергетики у Facebook.

Так, було знеструмлено десятки будинків та 120 установ.

Зранку 25 листопада під час масштабного дронового обстрілу у столиці було знеструмлено повітряну лінію. Внаслідок цього без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині міста", - йдеться у повідомленні.

Також у Київській області відключалися повітряні лінії 330 кВ. За попередніми даними, причина - пошкодження внаслідок обстрілу.

Енергетики обстежують місця інциденту. Тривають роботи з відновлення.

Нагадаємо, що у пам'ятний день вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні росія не полишає спроб принести ще більше лиха на територію нашої країни, протягом усієї ночі окупанти атакували дронами. Всі деталі масованої атаки за посиланням.