Цієї ночі, 25 листопада, ворог здійснив масштабну атаку на територію Києва. Протиповітряна оборона успішно забезпечила знищення понад 71 БпЛА та 1 керовану авіаційну ракету.

Деталі про це оприлюднив Михайло Шаманов, начальник Київської міської військової адміністрації, під час телемарафону та президент України Володимир Зеленський.

Є лише попередня оперативна інформація, це вже четверта атака ворожих БпЛА на Київ за місяць. Цей напад дронів став наймасованішим з початку повномасштабного вторгнення. Силами і засобами повітряної оборони було вражено понад чотири десятки повітряних цілей.

За словами начальника КМВА, за попередньою інформацією противник застосував баражуючі "шахеди". Загалом було декілька хвиль запусків, які були з різних напрямків.

Цієї ночі ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу "Shahed-131/136". Основний напрямок удару - Київ! Дочекайтесь відбоїв, найближчим часом повідомимо про результати бойової роботи!, - пише пресслужба Повітряних сил.

Наслідки атаки

В Солом'янському районі:

через падіння уламків постраждали двоє людей. В обох гостра реакція на стрес. Їм надали допомогу на місці;

є руйнування в п'ятиповерховому будинку на другому поверсі. З першого по п'ятий поверх були заблоковані дві жінки;

сталось загорання на території дитячого садочку;

В Дніпровському районі міста:

уламки впали на верхні поверхи багатоповерхівки. Сталось задимлення. Служби все виїхали й почали гасити пожежу;

В Голосіївському районі:

рештки впали на зону зелених насаджень. Без потерпілих.

В Печерському районі:

зафіксовані уламки на забудованій території. Попередньо, без наслідків.

Всі деталі нічної атаки читайте за посиланням. Нагадаємо, що повітряна тривога тривала понад 6 годин.