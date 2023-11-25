Більше 70 "шахедів" у ніч на день памʼяті жертв Голодомору: скільки збила ППО [ Редагувати ]
Цієї ночі, 25 листопада, ворог здійснив масштабну атаку на територію Києва. Протиповітряна оборона успішно забезпечила знищення понад 71 БпЛА та 1 керовану авіаційну ракету.
Деталі про це оприлюднив Михайло Шаманов, начальник Київської міської військової адміністрації, під час телемарафону та президент України Володимир Зеленський.
Є лише попередня оперативна інформація, це вже четверта атака ворожих БпЛА на Київ за місяць. Цей напад дронів став наймасованішим з початку повномасштабного вторгнення. Силами і засобами повітряної оборони було вражено понад чотири десятки повітряних цілей.
За словами начальника КМВА, за попередньою інформацією противник застосував баражуючі "шахеди". Загалом було декілька хвиль запусків, які були з різних напрямків.
Цієї ночі ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу "Shahed-131/136". Основний напрямок удару - Київ! Дочекайтесь відбоїв, найближчим часом повідомимо про результати бойової роботи!, - пише пресслужба Повітряних сил.
Наслідки атаки
- через падіння уламків постраждали двоє людей. В обох гостра реакція на стрес. Їм надали допомогу на місці;
- є руйнування в п'ятиповерховому будинку на другому поверсі. З першого по п'ятий поверх були заблоковані дві жінки;
- сталось загорання на території дитячого садочку;
- уламки впали на верхні поверхи багатоповерхівки. Сталось задимлення. Служби все виїхали й почали гасити пожежу;
- рештки впали на зону зелених насаджень. Без потерпілих.
- зафіксовані уламки на забудованій території. Попередньо, без наслідків.
Всі деталі нічної атаки читайте за посиланням. Нагадаємо, що повітряна тривога тривала понад 6 годин.
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