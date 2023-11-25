"Нас прагнули винищити. Не змогли": Зеленський звернувся до українців в День пам'яті жертв Голодомору [ Редагувати ]
У суботу, 25 листопада, в День пам'яті жертв Голодомору президент України Володимир Зеленський опублікував відео на своїй сторінці у Telegram.
Нас прагнули упокорити, замордувати, винищити. Не змогли. Від нас хотіли приховати правду й замовчати страшні злочини. Не змогли. Нас хотіли заплутати, ввести в оману, зробити так, щоб ми не вірили, не пам’ятали, а тому пробачили. Не змогли. І сьогодні з глибоким сумом і повагою ми вшановуємо пам’ять про мільйони наших людей – мільйони жертв голодоморів.
"Трагедія, через яку сьогодні ми плачемо й мовчимо – так тихо, що це має чути весь світ. Так звучить український біль. Ми дякуємо всім державам, які обрали справедливість, визнали її офіційно – визнали Голодомор злочином проти людей, проти України. Усім, хто називає речі своїми іменами", - сказав президент.
Світ має об’єднатись і засудити злочини минулого. Світ має об’єднатись і зупинити злочини сьогодення. Зло не було зупинене, не було спокуте. Зараз ми його зупиняємо. Україна вистоїть. Україна не згасне. Україна збереже себе і правду.
Мер Києві Віталій Кличко також висловився щодо памʼятної дати:
Дивіться також, які держави визнали голодомор геноцидом українського народу.
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