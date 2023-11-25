У суботу, 25 листопада, через наслідки масованої атаки росії на територію України дронами, в столичному метрополітені утворились великі натовпи.

Так, у деяких районах Києві через атаку БпЛА відбулось знеструмлення, люди залишились без світла.

Це спровокувало утворення натовпів на станціях метро "Лісова" та "Дарниця".

Всі деталі нічної атаки читайте за посиланням. Нагадаємо, що повітряна тривога тривала понад 6 годин. Ворог випустив по Україні 75 БпЛА, 71 з них було знищено. Також було знищено 1 керовану авіаційну ракету.