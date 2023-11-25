Нічна атака на Київ: відео наслідків [ Редагувати ]
Цієї ночі, 25 листопада, ворог здійснив масштабну атаку на територію Києва. Протиповітряна оборона успішно забезпечила знищення 71 БпЛА з 75 випущених. Також було збито 1 керовану авіаційну ракету.
Попри успішне відбиття атаки, уламки дронів влучили у будівлі столиці.
В Солом'янському районі через падіння уламків постраждали двоє людей. В обох гостра реакція на стрес. Їм надали допомогу на місці. Є руйнування в п'ятиповерховому будинку на другому поверсі. З першого по п'ятий поверх були заблоковані дві жінки. Також сталось загорання на території дитячого садочку.
В Голосіївському районі рештки дрона впали на зону зелених насаджень. Без потерпілих.
А у Печерському районі зафіксовані уламки на забудованій території. Попередньо, без наслідків.
Всі деталі нічної атаки читайте за посиланням. Нагадаємо, що повітряна тривога тривала понад 6 годин.
по темі
Цієї ночі, 25 листопада, ворог здійснив масштабну атаку на територію Києва
У ніч проти суботи, 25 листопада, окупанти здійснили масовану атаку дронами, запустивши понад 35 БПЛА. Більшість з них націлена на Київщину
Станція "Вокзальна" має статус об'єкта культурної спадщини і є пам'яткою містобудування та архітектури місцевого значення
російська армія вранці суботи, 11 листопада, запустила балістичну ракету "Іскандер" в напрямку Києва
У суботу зранку, 11 листопада, в Києві пролунали вибухи, які, за словами речника Повітряних сил Збройних Сил України Юрія Ігната, були пов'язані з роботою протиповітряної оборони