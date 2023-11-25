Цієї ночі, 25 листопада, ворог здійснив масштабну атаку на територію Києва. Протиповітряна оборона успішно забезпечила знищення 71 БпЛА з 75 випущених. Також було збито 1 керовану авіаційну ракету.

Попри успішне відбиття атаки, уламки дронів влучили у будівлі столиці.

В Солом'янському районі через падіння уламків постраждали двоє людей. В обох гостра реакція на стрес. Їм надали допомогу на місці. Є руйнування в п'ятиповерховому будинку на другому поверсі. З першого по п'ятий поверх були заблоковані дві жінки. Також сталось загорання на території дитячого садочку.

В Дніпровському районі міста уламки впали на верхні поверхи багатоповерхівки. Сталось задимлення.

В Голосіївському районі рештки дрона впали на зону зелених насаджень. Без потерпілих.

А у Печерському районі зафіксовані уламки на забудованій території. Попередньо, без наслідків.

Всі деталі нічної атаки читайте за посиланням. Нагадаємо, що повітряна тривога тривала понад 6 годин.